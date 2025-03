Incidente a Milano in via Condino, auto contro la rotatoria: morto il conducente, grave un passeggero

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un grave incidente si è verificato a Milano, tra via Condino e via Ortles, all’altezza di una rotatoria. Un uomo di 47 anni, che si trovava alla guida dell’automobile, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Il passeggero, un giovane di 25 anni, è in gravi condizioni. A bordo del veicolo potrebbe esserci stato anche un altro passeggero, al momento ignoto, che potrebbe essersi dato alla fuga dopo il sinistro.

L’incidente in via Condino a Milano

L’incidente stradale è avvenuto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo, attorno alle 2.30, all’altezza della rotonda che incrocia le vie Ortles e Condino, in zona Vigentino a Milano.

Un’automobile, con a bordo un 47enne e un 25enne, è andata a sbattere contro una rotatoria. Stando a quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza e riportato da Milano Today, il veicolo sarebbe finito autonomamente contro la rotatoria.

Morto il conducente, grave un passeggero

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati per estrarre i corpi dalle lamiere della vettura e mettere in sicurezza l’area. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale.

Il conducente dell’auto che si è scontrata contro una rotatoria a Milano è stato trovato in arresto cardiaco. Il 47enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico e sottoposto a manovre di rianimazione, ma, all’arrivo in pronto soccorso, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Il pm di turno ha messo la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il passeggero, un giovane di 25 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, ma le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate nel corso della nottata.

Il mistero sul secondo passeggero

C’è un mistero attorno all’incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo tra via Ortles e via Condino, in zona Vigentino, a Milano.

A bordo dell’automobile che si è scontrata contro la rotatoria (per cause ancora da accertare) potrebbe esserci stato anche un secondo passeggero, al momento ignoto, che potrebbe essersi dato alla fuga dopo lo schianto.