Claudio Amendola e il giudizio su Matteo Salvini: "Il politico più furbo e parac***, linguaggio da osteria"

L’attore e regista Claudio Amendola ha parlato del leader della Lega Matteo Salvini, definendolo “il politico più furbo e parac***” e criticando il suo “linguaggio da osteria”.

Cosa ha detto Claudio Amendola su Matteo Salvini

Ospite della trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, Claudio Amendola ha spiegato alcune sue dichiarazioni passate su Matteo Salvini: “Non ho detto che Salvini è il politico più capace, ho detto che è il più furbo. Avrei dovuto dire parac***. Ho usato la parola capace, è vero, ma intendevo capace di cogliere il malumore. Poi è stato sorpassato da Giorgia Meloni”.

Ancora Claudio Amendola su Matteo Salvini: “Il gergo che sentiamo negli ultimi mesi è peggiorato, sta diventando quasi triviale. Hanno capito che usare un tono sempre più aggressivo probabilmente sul loro elettorato funziona. Z’ecca rossa’ non lo sentivo dal liceo sinceramente, mi ha fatto quasi commuovere. Lo svilimento è che una persona che ricopre le cariche più importanti negli ultimi decenni possa, senza che nessuno si scandalizzi più di tanto, usare un linguaggio da osteria, senza nulla togliere alle osterie”.

Claudio Amendola.

Il commento di Claudio Amendola alla vittoria di Donald Trump negli Usa

L’attore e regista ha anche commentato la recente vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa.

Le parole di Claudio Amendola: “Devo dire che me l’aspettavo. La destra nel mondo è sempre molto forte nelle campagne elettorali. Hanno una propaganda molto più immediata della sinistra”, a maggior ragione, ha spiegato l’attore e regista, sul popolo americano che è “molto permeabile”. I democratici, ha proseguito Claudio Amendola, “hanno fatto un errore dopo l’altro”.

Sulle possibili conseguenze della vittoria di Donald Trump, l’ospite di Bianca Berlinguer ha dichiarato: “C’è stata la presentazione di una squadra agguerrita. Non lo so. Ci sono tantissime carte sul tavolo che, se vengono giocate in una direzione o nell’altra, possono cambiare gli equilibri del mondo”.

Claudio Amendola si candiderà in politica?

Sempre nel corso della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, Claudio Amendola ha commentato l’ipotesi di un suo impegno in politica.

L’attore e regista ha rivelato: “Mi hanno proposto più volte di candidarmi in politica, ma ho sempre declinato senza esitazione“.