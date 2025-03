Allerta meteo per maltempo con pioggia e temporali diffusi, le previsioni del weekend: dove pioverà in Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​Il weekend del 15 e 16 marzo 2025 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili su tutto il territorio italiano, con precipitazioni diffuse e temperature in rialzo. Piogge e nevicate in quota al nord, temporali con temperature in rialzo al centro e meteo variabile per il sud e le isole. Emessi avvisi di allerta per alcune regioni.

Il meteo per il fine settimana: il nord Italia

Nel fine settimana di sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, le regioni settentrionali saranno interessate da un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Sono difatti previste precipitazioni diffuse, con rovesci e temporali che colpiranno principalmente l’alto Piemonte, l’alta Lombardia e il Triveneto.

Fonte foto: 123RF Prevista per il fine settimana l’allerta meteo in diverse Regioni, a causa di piogge e temporali

La quota neve si attesterà intorno ai 1.000 metri, con accumuli significativi sulle Alpi. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime comprese tra 12°C e 15°C.

Tra temporali e rialzo termico: le condizioni al centro e al Sud

Discorso leggermente diverso per l’Italia centrale, comprese Toscana, Lazio e Umbria, dove sono attesi rovesci e temporali frequenti, con la possibilità di fenomeni localmente intensi.

Le temperature saranno in rialzo, con massime che potranno raggiungere i 19°C. Le regioni adriatiche, come le Marche, vedranno piogge più sporadiche, mentre su Abruzzo e Molise il tempo rimarrà prevalentemente asciutto.

Le regioni meridionali e le isole maggiori sperimenteranno invece condizioni meteorologiche variabili, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Le temperature saranno miti, con massime che potranno superare i 20°C, in particolare in Sicilia e Puglia.​

Gli avvisi meteo

Le autorità hanno emesso avvisi di allerta per alcune regioni. In particolare, è stata diramata un’allerta gialla per temporali in Piemonte, Lombardia e Veneto, valida dalle 19:00 CET di sabato fino alle 00:59 CET di domenica.

In Toscana, è in vigore un’allerta arancione per piogge e temporali fino alle 10:59 CET di sabato, seguita da un’allerta gialla fino alle 00:59 CET di domenica. In Sardegna, è stata emessa un’allerta gialla per temporali e piogge, valida dalle 01:00 CET di sabato fino alle 00:59 CET di domenica.​

La raccomandazione è quella di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare nelle zone soggette ad allerte. È consigliabile consultare le previsioni locali e seguire le indicazioni delle autorità competenti. In caso di fenomeni intensi, limitare gli spostamenti non necessari e adottare le precauzioni del caso.