Como, market etnico chiuso per spaccio di cocaina e altri reati: cosa succedeva in via Anzani

La Polizia di Stato di Como ha sospeso la licenza di un market etnico in via Anzani per condotte illegali e violazioni delle norme. Il provvedimento è stato firmato dal Questore Marco Calì e avrà una durata di 10 giorni.

Indagini e provvedimenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il market di Como era già da tempo sotto osservazione per la sua gestione incauta e per essere un ritrovo di pregiudicati. La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha redatto una relazione tecnica che documenta i numerosi reati avvenuti all’interno e all’esterno del locale. Questi eventi hanno portato alla decisione di sospendere la licenza per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Interventi recenti

Uno degli interventi più recenti ha coinvolto un 20enne nigeriano che, nel tentativo di eludere un controllo, è stato trovato in possesso di quasi 4 grammi di cocaina suddivisa in nove dosi. Questo episodio si aggiunge a una serie di eventi di illegalità che hanno coinvolto ubriachi e assuntori di droga, creando disturbo ai cittadini.

Conclusioni

Nel dispositivo di sospensione si sottolinea come il market fosse un luogo di aggregazione per persone pericolose e pregiudicate, spesso trovate in stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol. I poliziotti dell’Amministrativa hanno apposto i sigilli all’entrata del market e notificato al gestore, un 42enne del Bangladesh residente a Milano, la sospensione della licenza per 10 giorni.

