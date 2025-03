Arresti ad Abano Terme, i dettagli del blitz: le 40 dosi di cocaina, i 16 nomi falsi e lo spaccio di eroina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla polizia ad Abano Terme e Padova. Gli arresti sono avvenuti tra il 27 febbraio e il 7 marzo durante controlli mirati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Arresto di un 35enne italiano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il primo arresto ha riguardato un 35enne italiano con precedenti specifici, trovato in possesso di 40 dosi di cocaina. L’uomo, che era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato fermato mentre cercava di nascondersi dietro dei cassonetti. Dopo gli accertamenti, è stato trasferito nel carcere di Padova.

Arresto di un cittadino tunisino

Il secondo arresto ha coinvolto un 40enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a cedere 2 dosi di hashish in cambio di 20 euro in via Aspetti. L’uomo, con numerosi precedenti e noto per l’uso di 16 alias, è stato accompagnato al CPR di Bari per l’espulsione.

Arresto di un 20enne nigeriano

Infine, un 20enne nigeriano è stato arrestato in zona Guizza mentre cedeva 10 dosi di eroina a una donna padovana per 300 euro. Anche lui, con numerosi precedenti, è stato fermato e sarà espulso dal territorio nazionale.

