Guasto sull'Alta Velocità Roma - Napoli e treni in ritardo, disagi per un problema a un convoglio sulla linea

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Circolazione rallentata e ritardi fino a 150 minuti sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli a causa di un guasto a un treno tra San Giovanni e Ceccano. Secondo quanto riferito da Rfi, è stato attivato un locomotore di soccorso e i convogli sono stati deviati sulle linee convenzionali via Cassino e via Formia, con tempi di percorrenza più lunghi fino a 90 minuti.

Guasto treni: ritardi fino a 150 minuti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 14 marzo 2025, si è verificato un guasto a un convoglio sull’alta velocità Roma-Napoli, tra San Giovanni e Ceccano.

Il problema ha causato il blocco temporaneo del traffico ferroviario, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Fonte foto: ANSA Ritardi per guasto su alta velocità

I treni ad alta velocità diretti e provenienti da Roma Termini hanno accumulato ritardi fino a 150 minuti. Per agevolare i soccorsi, è stato attivato un locomotore per liberare la linea interessata, ma le operazioni hanno richiesto tempo, determinando lunghe attese per i viaggiatori.

La comunicazione ufficiale Fs

Ferrovie dello Stato ha reso noto che la circolazione ferroviaria è “fortemente rallentata” sulla linea AV Napoli-Roma. Per limitare i disagi, alcuni convogli sono stati deviati su linee convenzionali via Cassino e via Formia, con un aumento dei tempi di percorrenza stimato fino a 90 minuti.

In una nota diffusa nel tardo pomeriggio, Fs ha invitato i passeggeri a consultare le informazioni aggiornate presso le stazioni o sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto.

Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause tecniche del guasto né sulle tempistiche di ripristino completo della linea.