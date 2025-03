Allagamenti a Sesto Fiorentino, Piero Pelù lancia l'appello: "Attenti ai tombini, state a casa"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sesto Fiorentino finisce sott’acqua dopo l’esondazione del torrente Rimaggio. A lanciare l’allarme è anche Piero Pelù, che sui social raccomanda ai cittadini di restare in casa e fare attenzione ai tombini scoperti, diventati trappole pericolose. La Protezione Civile rinnova l’allerta per piogge e allagamenti in tutta la Toscana.

Allagamento a Sesto Fiorentino

L’esondazione del torrente Rimaggio ha colpito duramente il centro di Sesto Fiorentino nella giornata, provocando gravi allagamenti in diverse zone. La piena, che ha raggiunto i 40 centimetri in piazza del Mercato e piazza della Chiesa, ha sommerso strade, case e negozi.

Diverse attività commerciali sono state messe in ginocchio dall’acqua che ha invaso i locali. Solo nel pomeriggio il livello del torrente è rientrato dopo gli interventi urgenti per riparare l’argine danneggiato, tra cui la posa di blocchi di cemento.

Fonte foto: ANSA In foto un esempio degli allagamenti della giornata

Sul posto è arrivato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha confermato: “Il Rimaggio è rientrato nei ranghi, ma la situazione resta problematica e i danni sono ingenti”.

La raccomandazione di Piero Pelù

Tra i primi a lanciare un appello alla prudenza è stato Piero Pelù. Il rocker, che si trovava in zona per una registrazione, ha pubblicato un video sui suoi canali social: “Sono a Sesto Fiorentino, si è verificata quest’inondazione abbastanza grave per cui raccomando a tutti di stare all’erta”, ha scritto e detto.

La Protezione Civile, come ha riportato, consiglia di non camminare nell’acqua alta perché sono saltati i tombini. Questi, come spiega Pelù, “sono diventati micidiali trabocchetti. Mi raccomando, collaboriamo tutti!”.

Allerta piogge e allagamenti

La situazione meteo in Toscana resta critica. A Pisa il picco di piena dell’Arno è atteso intorno alle 22, come comunicato dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha chiesto la mobilitazione nazionale. In molte zone del Fiorentino, come Campi Bisenzio, Dicomano e Pontassieve, sono in corso evacuazioni.

A Firenze, la sindaca Sara Funaro ha confermato che l’Arno è sotto controllo, ma invita a limitare gli spostamenti e seguire solo fonti ufficiali. Preoccupante anche la situazione in Mugello, dove allevamenti sono stati messi in salvo dall’acqua tracimata dalla Sieve. Frane e smottamenti complicano l’accesso a poderi e aziende.

Infine, al Passo della Colla una frana ha sfiorato un’auto con a bordo una famiglia, fortunatamente senza conseguenze.