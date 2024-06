Chi è Sara Funaro nuova sindaca di Firenze dopo Dario Nardella: i risultati del ballottaggio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sara Funaro è la nuova sindaca di Firenze. La candidata del centrosinistra ha vinto il ballottaggio con oltre il 60% dei voti e sostituirà l’uscente Dario Nardella, sempre di centrosinistra. Staccato l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt.

I risultati del ballottaggio di Firenze

Sara Funaro, del Partito Democratico, ha vinto il ballottaggio per il ruolo di sindaco della città di Firenze, con il 60,5% dei voti, contro il 39,5% del suo rivale, l’ex direttore del museo degli Uffizi Eike Schmidt, di centrodestra.

Funaro succede a Dario Nardella, anche lui di centrosinistra, che ha lasciato il ruolo di sindaco del capoluogo toscano dopo essere stato eletto tra le file del Partito democratico come eurodeputato alle recenti Elezioni europee.

Fonte foto: ANSA Eike Schmidt, sfidante sconfitto di Sara Funaro

Funaro ha preso più voti rispetto a quelli del primo turno in termini assoluti, 82mila contro 78mila, mentre Schmidt non è riuscito a riportare i suoi elettori alle urne, perdendo quasi 6mila voti nel confronto con la prima tornata.

Come era andato il primo turno

Funaro partiva con un significativo vantaggio nei confronti di Schmidt, più di 10 punti percentuali, nel risultato del primo turno. La coalizione di centrosinistra aveva preso infatti il 43% delle preferenze contro poco più del 32% di quella di centrodestra.

Nella lista vincitrice non compare il simbolo del Movimento 5 Stelle, che ha deciso di presentare un proprio candidato, Lorenzo Masi, in grado però di ricevere soltanto il 3,3% dei voti.

Meglio di lui ha fatto la candidata di Italia Viva e di altri partiti centristi Stefania Saccardi, che aveva già dichiarato che avrebbe votato per Funaro in caso di ballottaggio. Saccardi aveva ottenuto 13mila preferenze, il 7,3%.

Chi è Sara Funaro

La nuova sindaca di Firenze, Sara Funaro, è nata in città nel 1976, è laureata in psicologia e si è specializzata a Urbino. Ha lavorato in passato come psicoterapeuta ed è fondatrice della scuola di psicoterapia fenomenologico dinamica.

È nipote di Piero Bargellini, sindaco di Firenze durante l’alluvione del 1966, senatore durante la quinta legislatura con la Democrazia Cristiana e deputato, sempre tra le file della Dc, durante la sesta.

Funaro è stata assessore alla Sanità nella giunta Nardella sia nel 2014 che nel 2019. “Dedico questa vittoria a mio nonno, sarò sindaca di tutti, è una grande emozione” ha commentato la nuova prima cittadina di Firenze.