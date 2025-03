Paura a Sesto Fiorentino dove è esondato il Rimaggio per maltempo, il video delle strade allagate dall'acqua

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Sesto Fiorentino il torrente Rimaggio è esondato a causa del maltempo intenso e ha invaso il centro città. Come testimoniato da un video, l’acqua ha abbattuto un muro e allagato piazza del Mercato e diverse strade. L’allerta meteo, nel frattempo, da arancione è passata a rossa dopo mezzogiorno.

Il Rimaggio esonda a Sesto Fiorentino

L’allarme a Sesto Fiorentino è scattato dopo le 10 di venerdì 14 marzo. Il torrente Rimaggio ha esondato e invaso il centro cittadino, con le strade che sono state sommerse dall’acqua.

Un video mostra il torrente, trasformatosi a causa del maltempo in un fiume impetuoso, che dopo aver abbattuto un muro ha allagato piazza del Mercato e le zone circostanti, inclusi via Scarpettini, via del Biancospino e altre vie limitrofe.

L’allerta meteo è cambiata da arancione a rossa a Firenze e provincia

Gravissimi disagi si sono verificati anche in via di Calenzano, viale Pratese, via del Cuoco, via degli Olivi, via Pisa e viale Machiavelli.

Il video del centro allagato e i danni

In risposta all’allerta meteo arancione, che poi è diventata rossa, le scuole sono rimaste chiuse e il Comune ha invitato i cittadini a rifugiarsi ai piani alti e a evitare di uscire. L’amministrazione ha anche sospeso tutte le attività non urgenti.

La situazione ha generato comprensibile paura per i residenti, che hanno visto le strade trasformarsi in fiumi di fango. I danni sono consistenti, con inondazioni in case, scantinati e negozi, senza però determinare feriti o dispersi.

L’allerta maltempo in Toscana

Il maltempo sta imperversando in Toscana, con forti piogge che hanno spinto le autorità a dichiarare l’allerta rossa per Firenze, Pisa, Prato e Pistoia.

Il servizio di piena è stato attivato per diversi fiumi, tra cui l’Arno, che ha raggiunto livelli critici a Firenze, con una portata di 1000 metri cubi.

A Prato e Campi Bisenzio tutte le attività commerciali sono state sospese. I traghetti per l’Elba sono stati fermati, mentre i treni in Mugello hanno registrato ritardi. Nella provincia di Lucca una maxi frana ha bloccato i collegamenti con l’Abetone, aumentando le difficoltà.

Oltre 60 comuni hanno chiuso scuole e cantieri, e le strade sono state interrotte a causa di allagamenti e frane, inclusi tratti dell’A1 e dell’Autopalio.