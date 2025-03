Violento terremoto in provincia di Foggia, scossa di magnitudo 4.7: sisma avvertito a Bari

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Foggia alle 20.37 ed è stata avvertita distintamente anche a Bari. La magnitudo rilevata dall’Ingv è di 4.7.

La scossa nella zona della Costa Garganica (Foggia)

Una nuova scossa in Italia dopo quella che ha di nuovo fatto tremare la zona dei Campi Flegrei. Il terremoto, di magnitudo 4.7, localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, è avvenuto nella zona della Costa Garganica (Foggia) ad una profondità di 1 km.É stata distintamente avvertita anche in Molise, Basilicata e in Abruzzo.

In particolare, segnalazioni sono arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia. La forte scossa di terremoto registrata nel Foggiano è stata distintamente avvertita anche a Termoli e nell’intero hinterland del Basso Molise.

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata nel Gargano

La prima scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata tra i Comuni di Lesina e Sannicandro Garganico, nel Foggiano, ed è stata seguita, alle 20:42, da un’altra scossa di magnitudo 2.9, avvenuta sempre lungo la costa garganica.

Persone in strada spaventate

Molte persone hanno segnalato tremori e, in alcuni casi, sono scese in strada spaventate. A Termoli, in particolare, la scossa è stata percepita chiaramente nei piani alti degli edifici, mentre nei comuni vicini come Campomarino, Guglionesi e Montenero di Bisaccia il sisma ha scatenato preoccupazione tra i residenti.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma la paura ha spinto molti cittadini a riversarsi all’esterno delle proprie abitazioni.

Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, mentre i vigili del fuoco hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini preoccupati.

Tre scosse lungo la costa del Gargano

In totale sono tre le scosse registrate. Successiva alla prima, di magnitudo 4.7 delle 20:37, al largo della costa del Gargano, sono stati altri tre gli eventi sismici dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Oltre alla seconda scossa delle 20:42 (di magnitudo 2.9) ne è avvenuta un’altra, alle 21, di magnitudo 3.8 e da un’altra ancora alle 21.02 di magnitudo 2.6.

“Gli esiti dell’evento sismico registrato sono seguiti dal Dipartimento della Protezione civile regionale che si è messo subito in contatto con i comuni, le strutture locali di Protezione civile e i vigili del fuoco sul territorio”. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo cui non risultano danni e nemmeno richieste di soccorso.