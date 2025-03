Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, sisma di magnitudo 3.5 avvertita anche a Napoli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 sulla scala Richter si è verificata nella zona dei Campi Flegrei, colpiti la scorsa notte da un sisma di intensità 4.4. L’epicentro sarebbe nella zona di Bagnoli, ma la terra ha tremato anche a Napoli.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Una forte scossa di terremoto è stata registrata dai sistemi di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, posizionati nella zona dei Campi Flegrei, a est di Napoli, in Campania.

Secondo le prime rilevazioni, l’intensità del terremoto è stata di 3.5 gradi sulla scala Richter. L’effetto della scossa è stato ben udibile anche a causa del fatto che la profondità del sisma è stata di soli 3 chilometri.

Fonte foto: ANSA Danni in una casa di Bagnoli dopo un terremoto

L’epicentro è il quartiere di Bagnoli, a meno di 9 chilometri dal centro di Napoli. Anche nella città campana è stato possibile avvertire chiaramente il terremoto. Non si registrano per il momento feriti o danni.

Paura e tensione tra i residenti

La scossa di terremoto è avvenuta attorno alle 19:44 ed è la seconda nel giro di 48 ore ad avere una certa rilevanza, dopo quella che ha svegliato l’intera area nella notte tra il 12 e il 13 marzo, attorno all’1:25.

I residenti hanno manifestato in giornata davanti alla scuola nella quale si è tenuto il vertice dei sindaci dei comuni dei Campi Flegrei con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

In molti denunciano danni agli edifici dovuti ai continui movimenti del terreno e la caduta di calcinacci.

La scossa di magnitudo 4.4

I Campi Flegrei sono stati scossi da uno dei terremoti più intensi degli ultimi mesi. Il sisma di magnitudo 4.4 della notte tra il 12 e il 13 marzo ha causato danni evidenti a palazzi e auto, a causa della caduta di calcinacci dai tetti.

Il terremoto ha causato anche dei feriti. Undici persone in totale sono state portate in ospedale per ricevere cure immediate. Tra queste una signora contusa a causa della caduta di un controsoffitto nella propria abitazione.

“Due o tre persone sono state ferite da schegge di vetri che si sono rotti o nello scappare o a causa delle vibrazioni, mentre gli altri sono casi di panico” aveva spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.