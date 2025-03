Como, chiedono soldi e ospitalità a un 82enne e poi lo derubano nel sonno: arrestate due giovani

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Como, che ha visto coinvolte due giovani accusate di furto ai danni di un anziano. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di venerdì, quando le forze dell’ordine sono intervenute presso l’abitazione di un uomo di 82 anni nel quartiere di Breccia.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto direttamente dall’anziano, che ha denunciato un furto avvenuto durante la notte. Sono stati sottratti 500 euro in contanti, un anello, una medaglia in oro e il mazzo delle chiavi di casa. L’uomo ha indirizzato i suoi sospetti verso la sua vicina di casa di 17 anni e un’amica di 19, entrambe con precedenti di polizia.

Ricostruzione dei fatti

Le due ragazze, una residente a Pavia e l’altra nel quartiere di Breccia, avrebbero chiesto denaro all’anziano per acquistare delle pizze e ospitalità per la notte. Durante la notte, l’uomo ha udito rumori sospetti provenienti dalla sua camera da letto, scoprendo il mattino seguente la scomparsa del denaro e degli oggetti in oro.

Intervento della Polizia

La Polizia ha raccolto elementi determinanti per identificare le due giovani. La 17enne è stata rintracciata a casa sua, mentre la 19enne è stata trovata su un autobus diretto alla stazione di Como. Entrambe sono state portate in Questura.

Esito delle perquisizioni

Nella borsa della 19enne sono stati trovati 210 euro in contanti, una medaglia in oro e un mazzo di chiavi, mentre nella casa della 17enne sono stati rinvenuti 300 euro e un anello in oro. Gli oggetti sono stati riconosciuti come appartenenti all’anziano derubato.

Conseguenze legali

La 19enne è stata arrestata e trattenuta in attesa del processo per direttissima, mentre la 17enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano. Entrambe dovranno rispondere di furto, aggravato dalla minorata difesa della vittima.

