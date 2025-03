Como, ruba rum e aranciata al supermercato e aggredisce la sicurezza: arrestato per tentata rapina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Como per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio è avvenuto ieri mattina presso un supermercato vicino allo stadio, dove l’uomo, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ha cercato di sottrarre merce senza pagarla.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, verso le 10 del mattino, una volante dell’U.P.G.S.P. è stata chiamata al supermercato H24. La guardia di sicurezza aveva fermato l’uomo, sospettato di furto. All’arrivo degli agenti, il 60enne ha opposto resistenza, insultando e aggredendo verbalmente gli ufficiali, motivo per cui è stato portato in auto di servizio.

Dettagli dell’accaduto

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo aveva oltrepassato le casse pagando solo pochi euro di merce. Tuttavia, la guardia di sicurezza aveva notato un rigonfiamento sospetto nel suo giubbotto. Sotto la giacca, infatti, nascondeva una bottiglia di Rum e una di aranciata, per un valore di circa 8 euro, non pagati.

Reazione violenta

Invece di collaborare, il 60enne ha reagito con aggressività, spintonando e colpendo la guardia di sicurezza. Quest’ultima ha quindi richiesto l’intervento immediato della Polizia.

Conseguenze legali

Portato in Questura a Como, sono emersi i precedenti di polizia dell’uomo. È stato quindi arrestato per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Informato il P.M. dell’arresto, è stato disposto il processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 11.00.

