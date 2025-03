Sassari, vede la Polizia e accelera il passo: fermato, in auto aveva marijuana e contanti, scatta l’arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato a Sassari per spaccio di droga dopo essere stato trovato in possesso di una significativa quantità di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 12 marzo, quando la Polizia di Stato ha fermato il ragazzo durante un controllo di routine.

Il controllo e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Sezione Volanti della Questura hanno notato il giovane accelerare il passo alla vista della pattuglia, destando sospetti. Dopo averlo fermato per l’identificazione, il ragazzo, privo di documenti, non ha saputo fornire una spiegazione convincente sulla sua presenza nella zona di “Predda Niedda” a Sassari.

La perquisizione e il ritrovamento

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato un mazzo di chiavi di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze. Estendendo la perquisizione al veicolo, è stato scoperto un involucro contenente 133 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. Inoltre, sono stati rinvenuti 240 euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento.

Le conseguenze legali

Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato condotto in Questura per gli adempimenti di rito e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato successivamente accompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima.

