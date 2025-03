Roma, trasporta droga in auto con il figlio: in casa aveva 3 kg di hashish nascosti in un borsone, arrestata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e 3 chili e mezzo di sostanza stupefacente sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Roma. Una donna di 47 anni è stata fermata mentre trasportava hashish in auto con il figlio.

Il fermo e la perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna viaggiava alla guida di una Fiat Cinquecento nei pressi della Nomentana. Gli investigatori del III Distretto Fidene Serpentara, che da tempo la tenevano sotto osservazione, l’hanno fermata per un controllo in via Giovan Battista Morgagni. Durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata una busta di plastica bianca contenente 400 grammi di hashish suddivisi in 4 tavolette.

La scoperta in casa

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli agenti. All’interno di un borsone custodito in una cabina armadio, sono stati rinvenuti altri 3 chili di hashish, suddivisi in riquadri da 100 grammi ciascuno, tutti con etichettatura personalizzata.

Convalida dell’arresto

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato di Roma. Si precisa che le evidenze informative ed investigative descritte attengono alla fase processuale delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è da considerarsi non colpevole fino a sentenza passata in giudicato.

Fonte foto: IPA