Cosenza, lancia la cocaina dalla finestra per sfuggire alla Polizia ma viene bloccato e arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ragazzo di 33 anni è stato arrestato a Cosenza per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta l’11 marzo scorso, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un controllo presso il domicilio del sospettato.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sotto la direzione del Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giuseppe Cannizzaro, hanno eseguito un controllo in un quartiere noto per l’alta densità criminale. Durante l’operazione, il sospettato, già agli arresti domiciliari per spaccio, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dalla finestra.

Scoperta e arresto

L’involucro, prontamente recuperato dagli agenti, conteneva circa 13 dosi di cocaina, per un peso totale di 5,021 grammi. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori 10 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di 5,11 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Conseguenze legali

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico ministero di turno, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio. Il tutto è stato comunicato nel rispetto del diritto dell’indagato, presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA