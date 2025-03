Gettano sacchetti di cocaina nel cortile durante la perquisizione: padre e figlio di Palmi arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Palmi, dove padre e figlio sono stati fermati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta quando i due uomini sono stati sorpresi a lanciare droga dalla finestra per evitare l’arresto.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Compagnia di Palmi, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno fatto irruzione nell’abitazione dei sospettati. L’area esterna era stata completamente circondata per impedire qualsiasi tentativo di fuga. Durante l’operazione, uno degli uomini è stato visto gettare due sacchetti nel cortile, un gesto che non è passato inosservato ai militari.

Recupero e sequestro

All’interno dei sacchetti è stata trovata della cocaina, suddivisa in involucri più piccoli, insieme a strumenti per il confezionamento delle dosi, come bilancini di precisione, taglierini, un cercatore di microspie e materiale plastico. Durante la perquisizione dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche tre telefoni cellulari e oltre 2000 euro in contanti, nascosti nella cantina.

Conseguenze legali

Alla luce delle prove raccolte, la Procura di Palmi ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per i due arrestati vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.

Fonte foto: IPA