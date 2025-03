Femminicidio a Chignolo Po, donna trovata morta in casa e compagno rintracciato dopo la fuga

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il corpo di una donna di 56 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di un’abitazione di Chignolo Po, comune in provincia di Pavia. Le prime analisi dei carabinieri e del medico legale affermano che la donna sarebbe stata uccisa. A seguito dell’allarme lanciato dalla figlia, sono partite le ricerche del compagno, non in casa al momento del ritrovamento del cadavere e rintracciato in un’altra provincia. L’ipotesi al vaglio è quella di femminicidio.

Una donna uccisa a Chignolo Po

Il corpo di una cittadina italiana di 56 anni è stato trovato senza vita in una casa di Chignolo Po, comune di 4mila abitanti nella provincia lombarda di Pavia.

La vittima sarebbe stata uccisa: sul cadavere sono stati rinvenuti segni che testimonierebbero uno strangolamento.

Fonte foto: ANSA L’arrivo delle forze dell’ordine sul luogo del delitto

A ritrovare il corpo è stata la figlia della donna, che si è recata in mattinata a casa della madre in via Mariotto, frazione Lambrinia, preoccupata per via di numerose chiamate senza risposta.

Le due donne si erano sentite l’ultima volta la sera precedente, l’omicidio potrebbe dunque essere avvenuto nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo.

Le ricerche del compagno

Al momento dell’arrivo degli agenti dei carabinieri, l’abitazione non presentava alcun segno di effrazione.

I militari si sono allora messi alla ricerca del compagno della vittima, che non si trovava in casa al momento del ritrovamento del corpo.

Inizialmente, le ricerche si sono concentrate nella zona dell’hinterland Est della vicina città di Milano.

Attorno alle ore 15:00, l’uomo, un italiano di 52 anni, è stato rintracciato nel comune di Pandino, in provincia di Cremona.

L’ipotesi di un femminicidio

Nell’appartamento di via Mariotto sono giunti i carabinieri assieme agli specialisti per i rilievi e al medico legale.

Sul luogo del delitto anche i vigili del fuoco, per via di un forte odore di gas proveniente dall’abitazione.

L’ipotesi avanzata dai militari è quella di un femminicidio, a seguito del quale il compagno della vittima si sarebbe dato alla fuga.

La posizione dell’uomo, fermato dalle forze dell’ordine, è al momento al vaglio degli investigatori.

Se l’ipotesi dovesse essere confermata, si tratterebbe del sesto femminicidio compiuto in Italia dall’inizio del 2025.

L’ultimo è quello di Tilde Buffone, 80enne uccisa con un colpo di pistola alla testa dal marito Alberto Maghelli, in seguito suicidatosi.