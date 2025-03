Sciopero treni 19 marzo 2025 da Trenitalia a Italo, l'elenco di quelli garantiti e come chiedere il rimborso

Ennesimo sciopero dei treni in arrivo. Dalle ore 9 alle ore 17 di mercoledì 19 marzo, il servizio ferroviario potrebbe subire cancellazioni o ritardi e modifiche a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione è stata proclamata da Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri. Per i treni a lunga percorrenza saranno garantiti i servizi minimi previsti in caso di sciopero, ma l’Italia rischia l’ennesima paralisi su rotaia. Già partita la corsa al rimborso.

Quali sono i treni garantiti nonostante la sciopero del 19 marzo

L’elenco completo dei treni garantiti è disponibile sui siti ufficiali:

Nel trasporto regionale, i servizi essenziali saranno assicurati nei giorni feriali nelle fasce orarie di maggiore affluenza:

dalle ore 6:00 alle ore 9:00

dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Per i treni a lunga percorrenza, il consiglio è di verificare l’elenco a questo link.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

In caso di sciopero nazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui.

Treni regionali garantiti (regione per regione)

Come chiedere il rimborso a Trenitalia, Trenord e Italo

Lo sciopero potrebbe causare disagi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Trenitalia

I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso:

fino all’orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce

fino alle ore 24 del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio in base alla disponibilità dei posti.

Trenord

In caso di sciopero, il rimborso è integrale (anche con biglietto già convalidato, previa annotazione da parte di personale Trenord).

Si può richiedere online, oppure tramite biglietterie, via posta o via mail, seguendo queste istruzioni.

Italo

Per trovare un’alternativa il consiglio è di rivolgersi al personale Italo in stazione, oppure contattare Italo Assistenza al numero 892020 (a pagamento).

In caso di soppressione di un treno, l’azienda riconosce comunque in automatico l’indennizzo entro 30 giorni dalla data del viaggio.

Info e assistenza

Per aggiornamenti in tempo reale e informazioni sui collegamenti, i passeggeri possono consultare:

app o sito di Trenitalia

app o sito di Trenord

sito di Trenitalia Tper

per Trenitalia: numero verde gratuito 800 89 20 21

Italo Assistenza: 892020 (a pagamento)

le biglietterie e il personale di assistenza clienti

Le ragioni dello sciopero

Il sindacato Orsa Ferrovie ha spiegato le ragioni dello sciopero: