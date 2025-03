Paola Caruso racconta la malattia del figlio dopo un'iniezione sbagliata: "Attacchi di panico continui"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il dolore e la paura per l’intervento del figlio. Paola Caruso è tornata in tv per raccontare la malattia del figlio Michele e come è andata la delicata operazione negli Stati Uniti per curare il piccolo, affetto da una grave infezione al nervo sciatico dopo una iniezione sbagliata.

Paola Caruso racconta la malattia del figlio

Ospite a Verissimo su Canale 5, Paola Caruso ha raccontato il periodo trascorso negli Stati Uniti per curare il figlio Michele, di 6 anni.

La showgirl è volata in Usa per un delicato intervento per risolvere la grave infezione al nervo sciatico, con conseguenze permanenti, che aveva colpito il piccolo dopo una iniezione sbagliata.

“Quest’operazione di spostamento di tendini e nervi si può fare una sola volta”, ha raccontato Caruso a Silvia Toffanin. “Dovevo provarci, non c’erano altre chance”.

“Attacchi di panico continui”

Paola Caruso ha raccontato di essere partita per gli Stati Uniti da sola insieme al piccolo Michele: “È stato un salto nel vuoto. Speravo solo che tutto andasse bene”.

La showgirl calabrese ha trascorso tre mesi in America, mesi “difficili” ha detto, “non sapevo nulla”.

Tre mesi passati da sola: il compagno è dovuto rimanere in Italia per lavoro, la madre ha avuto dei problemi di salute.

“Sono stata da sola, sono impazzita”, ha raccontato. “Ho avuto attacchi di panico soprattutto la sera, c’era un silenzio assordante”.

L’operazione del figlio

Il delicato intervento a cui è stato sottoposto il figlio è riuscito e ora il piccolo Michele sta migliorando.

“Quando si è svegliato è impazzito perché non riusciva a capire perché doveva ancora portare il gesso”, ha raccontato Paola Caruso.

“È rimasto per 90 giorni senza poter camminare. Lui piangeva, voleva uscire e giocare con i suoi amichetti”, ha spiegato.

“Da quando ha tolto il gesso, sono passati 10 giorni e inizia a camminare un po’ meglio”, ha aggiunto. Il bimbo dovrà continuare a portare il tutore e fare fisioterapia per un altro anno.

L’iniezione sbagliata

L’incubo, come ha raccontato Paola Caruso sempre a Verissimo, era iniziato nel novembre 2022, quando era andata in vacanza con il figlio a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Il piccolo Michele aveva la febbre e l’ex Bonas di Avanti un altro aveva chiamato un medico, che gli aveva fatto una iniezione per farla abbassare.

Poco dopo il bambino aveva provato ad alzarsi dal letto ed era caduto a terra. “Non sentiva più la gamba, non la muoveva più”, ha raccontato la mamma.

Nei giorni e nelle settimane successive il bimbo è stato visitato da diversi medici, alla fine si è scoperto che la puntura aveva lesionato il nervo sciatico, provocando una paresi.