Donald Trump annuncia la svolta con Putin sulla tregua in Ucraina: i sospetti sul bluff della Russia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una telefonata nelle prossime ore con il leader russo Vladimir Putin per discutere di come porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Sul piatto c’è la proposta di tregua di 30 giorni, già accettata da Kiev, mentre Mosca finora non ha risposto. Da più parti si sospetta che il Cremlino non abbia alcuna intenzione di accettare e stia solo prendendo tempo, in un momento in cui le forze russe stanno guadagnando terreno sul campo.

Trump ha detto che parlerà con Putin martedì

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che domani, martedì 18 marzo, parlerà con il presidente russo Vladimir Putin della guerra in Ucraina e della proposta di cessate il fuoco di cui si sta parlando da giorni.

Lo ha detto parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, precisando che si sta già discutendo di dividere “certi beni” tra Russia e Ucraina.

Fonte foto: ANSA

Trump ha detto che i mediatori dei due paesi hanno discusso a lungo negli ultimi giorni sulla proposta per una tregua, in particolare di eventuali concessioni territoriali a Mosca.

Intanto va avanti il processo di riposizionamento degli Stati Uniti avviato da Trump dopo il suo insediamento.

Il New York Times riferisce che l’amministrazione americana ha deciso di ritirarsi dall’organismo internazionale istituito nel 2023 dall’Unione europea per indagare sui leader responsabili dell’invasione dell’Ucraina, a partire dal presidente russo Vladimir Putin.

Cessate il fuoco in Ucraina, a che punto sono le trattative

Se la telefonata sarà confermata, sarà il primo colloquio tra Trump e Putin dopo che l’Ucraina ha accettato la proposta di un cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni.

Martedì 11 marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto a un cessate il fuoco di 30 giorni con la Russia.

Una proposta elaborata dalla stessa Ucraina con gli Stati Uniti e che dovrebbe servire per consentire di avviare negoziati per arrivare alla fine della guerra.

Una prima risposta della Russia è arrivata giovedì, con Putin che ha avanzato le sue condizioni per un eventuale accordo.

E Zelensky ha replicato accusando Putin di aver dato una risposta “manipolatoria” che serve solo a guadagnare tempo.

I sospetti sul bluff della Russia

Mentre l’Ucraina sembra disposta a deporre le armi, la Russia temporeggia e non ha ancora fatto sapere se accetterà o meno la proposta di cessate il fuoco.

Da più parti però c’è il forte sospetto che Putin non abbia alcuna intenzione di fermarsi e stia solo guadagnando tempo.

Anche perché negli ultimi giorni le forze russe stanno guadagnando terreno sul campo, in particolare nella regione russa del Kursk, parzialmente occupata dall’Ucraina mesi fa con un contrattacco a sorpresa.

È di questo avviso, tra gli altri, l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas: le condizioni di Putin per arrivare alla tregua “mostrano che Mosca non vuole la pace e confermano gli obiettivi che si erano preposti con la guerra”.