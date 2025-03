Monreale, il cane poliziotto Ron trova decine di dosi di cocaina pronte per lo spaccio: nei guai un 60enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 69 dosi di cocaina sequestrate e un arresto il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Monreale. Un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno effettuato un’operazione mirata che ha portato all’arresto in flagranza del sospettato. Dopo un’attenta attività di osservazione, le forze dell’ordine sono riuscite ad accedere all’abitazione dell’uomo, situata al piano terra di un complesso condominiale e dotata di un sofisticato sistema di videosorveglianza.

Scoperta e sequestro

Durante la perquisizione, il cane antidroga Ron ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti nascoste in diversi punti dell’abitazione. I Carabinieri di Monreale hanno così rinvenuto e sequestrato 69 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi, oltre a materiale per il confezionamento della droga, bilancini di precisione e una somma contante di 175 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Conseguenze legali

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La droga è stata inviata al laboratorio analisi per ulteriori accertamenti tecnici. È importante sottolineare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione verrà valutata nel corso dell’intero iter processuale, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

