Potere al Popolo brucia le bandiere Ue durante la manifestazione a Roma: "Non un euro alla loro guerra"

Mentre in piazza del Popolo è in corso la manifestazione per l’Europa organizzata dal giornalista Michele Serra, in piazza Barberini i dimostranti di Potere al Popolo si sono radunati per protestare contro gli armamenti e hanno bruciato le bandiere dell’Europa. “Non un euro alla loro guerra”, si legge in uno striscione.

Bruciate le bandiere Ue a Roma

In piazza Barberini è in corso una contro-manifestazione organizzata da Potere al Popolo e Rifondazione Comunista per rispondere ai messaggi lanciati in contemporanea da piazza del Popolo.

Potere al Popolo e Rifondazione, con l’adesione dell’Anpi di Roma, dell’Arci e del sindacato Usb, dopo la partenza dal teatro Quirino hanno riunito i manifestanti di fronte a piazza Barberini dove sono state bruciate delle bandiere dell’Europa.

Fonte foto: ANSA Durante la contro manifestazione di Potere al Popolo a Roma sono state bruciate delle bandiere europee

Le bandiere sono state incendiate di fronte alle effigi di Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Sullo sfondo, uno degli striscioni di Potere al Popolo: “Non un euro alla loro guerra”. La piazza alternativa, infatti, critica la manifestazione organizzata da Repubblica di appoggiare il riarmo in Europa.

“Fuori l’Italia dalla Nato”, scrivono in diretta i militanti di Potere al Popolo sui loro canali social dai quali accusano “una parte del Pd” e “l’ambigua piazza di Michele Serra” di sostenere “l’enorme furto” ai danni dei lavoratori europei “che andrà a vantaggio delle lobby delle armi”.

Tre piazze divise a Roma

Come anticipato, il 15 marzo la Capitale è teatro di importanti manifestazioni. La prima si tiene a piazza del Popolo ed è stata convocata da Michele Serra e la redazione di Repubblica. Alla dimostrazione partecipano il Partito Democratico, Avs, Italia Viva, Azione, +Europa, l’Anpi nazionale e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Insieme, chiedono un’Europa più unita per il futuro.

Una seconda manifestazione è partita dalla Bocca della Verità su iniziativa di Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare con la partecipazione di Roberto Vannacci per chiedere un’Italia più sovrana in Europa.

Infine, la terza manifestazione è quella già citata di Potere al Popolo e Rifondazione Comunista per dire no a ReArm Europe.

Cos’è ReArm Europe

ReArm Europe è la misura approvata il 6 marzo dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo per il riarmo europeo per potenziare la Difesa europea con 800 miliardi di euro. La decisione, annunciata da Ursula von der Leyen due giorni prima, è arrivata dopo la decisione degli Stati Uniti di non fornire più armi né informazioni di intelligence all’Ucraina.

Per questo l’Ue ha deciso di colmare il vuoto su due piani: incrementare gli investimenti da parte degli Stati membri e incrementare il coordinamento a livello comunitario.