Trump alza i dazi al Canada, ma la risposta agli Usa è clamorosa: ritorsione da quasi 21 miliardi di dollari

Trump aumenta i dazi contro il Canada e la risposta dei vicini non si fa attendere. In risposta alle tariffe del 25% su acciaio e alluminio in arrivo dal Canada, il governo di Ottawa è pronto ad annunciare dazi sulle merci statunitensi per un valore di circa 20,7 miliardi di dollari. Anche l’Unione europea si sta preparando a rispondere ai dazi di Trump con tariffe aggiuntive. L’imposta del 25% su acciaio e alluminio, infatti, ha riguardato tutti i partner commerciali degli Usa.

Dazi di Trump: le contromisure del Canada

Per il momento il Canada non ha ancora ufficializzato le contromisure per rispondere ai dazi voluti da Donald Trump.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, che cita un dirigente canadese, l’idea è quella di rispondere in maniera forte, imponendo tariffe per un valore complessivo di 29,8 miliardi di dollari canadesi, pari a 20,7 miliardi di dollari statunitensi.

Fonte foto: ANSA

Una fabbrica di acciaio negli Usa

Perché Trump ha aumentato i dazi sulle merci importate dal Canada

Il presidente americano Donald Trump ha prima annunciato, poi valutato la possibilità di ritrattate e poi, alla fine, ha confermato i dazi al 25% per acciaio e alluminio importati dal Canada.

Una sequela di dichiarazioni che nei giorni scorsi ha innervosito i mercati globali, che nella seduta di oggi sono in ripresa grazie anche agli spiragli di pace in Ucraina. Sempre sul social Truth, Trump ha minacciato di portare i dazi contro il Canada al 50% in risposta alla decisione del premier dello stato canadese dell’Ontario di imporre una tariffa del 25% sull’elettricità venduta agli Stati Uniti. Inoltre, il tycoon aveva chiesto al Canada di abolire la tariffa “antiamericana” dal 250% al 390% su diversi prodotti caseari Made in Usa.

Trump ha già minacciato di incrementare ulteriormente i dazi sulle automobili a partire dal 2 aprile, in modo da “chiudere definitivamente” l’industria automobilistica canadese.

Il presidente Trump torna a parlare di annessione del Canada

Come se non bastasse, Donald Trump è tornato a parlare dell’annessione del Canada agli Usa. “Diventerebbero il nostro amato cinquantunesimo Stato. Sarebbe l’unica cosa sensata da fare ed eliminerebbe completamente dazi e tutto il resto, perché stiamo sovvenzionando il Canada con 200 miliardi di dollari all’anno per la difesa”, ha scritto sui social Donald Trump.

L’ipotesi dell’annessione del Canada è uno dei cavalli di battaglia in politica estere del presidente americano, insieme alle mire su Groenlandia e Canale di Panama.

I dazi di Trump colpiscono anche l’Unione europea

Ma la guerra dei dazi innescata da Trump non riguarda solo il Canada, il Messico e, ovviamente, la Cina. I dazi del 25% su acciaio e alluminio colpiscono anche l’Unione europea. E anche in questo caso la risposta non si è fatta attendere, perché l’Ue ha disposto, dal primo aprile, il ripristino di tariffe su prodotti Usa che erano state sospese nel 2020.

Inoltre, verranno applicati dazi su prodotti come le moto Harley Davidson, barche, bourbon e altri prodotti agricoli e alimentari. Il valore dei dazi europei, ha spiegato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, si aggira intorno ai 26 miliardi di euro.