SONDAGGIO - Sei favorevole al ReArm Europe, il piano di riarmo dell'Unione europea?

Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì una risoluzione non vincolante sul Libro bianco della Difesa che la Commissione europea presenterà il 19 marzo, e che conterrà il piano ReArm Europe illustrato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il testo è passato con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astensioni. Ma come hanno votato gli eurodeputati (e i partiti) italiani?

Il Corriere della Sera parla di una maggioranza spaccata, con il voto contrario della Lega in controtendenza con quello a favore di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Ma le divisioni non sono mancate anche all’opposizione, con il Pd che annovera 11 astenuti (tra cui Zingaretti e Zan) e 10 voti a favore (da Bonaccini a Decaro, passando per Picerno, così come Gualmini e Moretti, che si sono autosospese dal Pd). No secco da parte del M5S e della delegazione di Alleanza Verdi Sinistra.

Il piano consiste in un sostegno finanziario al riarmo da 800 miliardi di euro.

