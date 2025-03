Roma, il video della rapina al Pigneto: coltello alla gola al proprietario del negozio e fuga, due arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Roma, dove due complici sono stati fermati per rapina aggravata in concorso. L’episodio è avvenuto la mattina di Natale in un esercizio commerciale nella zona del Pigneto, dove i due uomini hanno aggredito il proprietario per sottrargli il denaro della cassa.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due complici si sono finti clienti per entrare nel negozio e, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, lo hanno aggredito alle spalle puntandogli un coltello alla gola. Dopo averlo trascinato fuori dal locale, lo hanno rapinato del denaro e sono fuggiti in auto.

La svolta nelle indagini

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla prontezza della vittima, che è riuscita a memorizzare un frammento della targa del veicolo usato per la fuga. Poco più di una settimana dopo, l’auto è stata fermata nei pressi della Stazione Termini durante un controllo di routine ed è risultata essere oggetto di furto.

Identificazione e arresto

Le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio hanno permesso di identificare i due presunti autori della rapina grazie ai dettagli di alcuni tatuaggi. Sulla base di questi elementi, la Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere. I due complici, un 32enne e un 43enne romano, sono stati arrestati e associati al carcere di Regina Coeli.

Fonte foto: IPA