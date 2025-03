Savona, inchiesta sul verde pubblico: tangenti e arresti, chi sono gli uomini finiti nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 arresti e misure cautelari il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Savona e Bari. Gli indagati sono accusati di corruzione e turbativa d’asta in relazione a una gara d’appalto per il servizio di sfalcio erba.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 15 marzo 2025, gli ufficiali e agenti della Squadra Mobile di Savona e Bari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali. L’ordinanza, emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Savona, è stata motivata dalla presenza di gravi indizi di corruzione, turbativa d’asta e falso.

Misure cautelari applicate

Giuseppe Rizzi, amministratore della Green s.r.l., e Claudio Sardo, capo-cantoniere presso la Provincia di Savona, sono stati posti agli arresti domiciliari. Entrambi sono accusati di corruzione e turbativa d’asta, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e il divieto di contatti esterni. Andrea Tessitore, funzionario tecnico presso la Provincia di Savona, è stato sospeso dal pubblico ufficio per un anno per corruzione, turbativa d’asta e falso ideologico.

Dettagli della gara d’appalto

Il procedimento penale riguarda una gara europea per l’affidamento del servizio di sfalcio erba per il 2024, con un importo complessivo di € 319.232,31. La Green s.r.l. avrebbe ottenuto illecitamente l’affidamento di due lotti, violando il Disciplinare di Gara. In particolare, il lotto 3 sarebbe stato assegnato direttamente, mentre il lotto 2 tramite un’impresa prestanome.

Presunzione di innocenza

I provvedimenti emessi si basano sugli atti di indagine raccolti e non implicano l’accertamento della definitiva responsabilità degli indagati. Gli stessi mantengono la presunzione di innocenza e possono far valere i propri diritti in ogni fase del procedimento.

Fonte foto: IPA