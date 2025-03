Genova, cocaina nel calzino e lite violenta con i poliziotti: due giovani arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati a Genova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione si è svolta giovedì notte in via Piacenza, quando i due sono stati sorpresi dalla polizia mentre tentavano di nascondere la droga.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto intorno alle 02.40 di giovedì notte. Gli agenti dell’UPGSP, in transito in via Piacenza, hanno notato i due giovani, un 19enne e un 22enne senegalesi, mentre cercavano di nascondersi dietro un’auto. Alla vista degli agenti, i due hanno gettato due involucri sotto le vetture in sosta, un gesto che non è sfuggito agli agenti.

Sequestro di droga

Gli agenti hanno recuperato un calzino annodato pieno di involucri di stupefacente e altre 2 bustine contenenti la stessa sostanza, risultata poi essere cocaina per un peso complessivo di 133 grammi. Inoltre, nelle tasche dei due giovani sono state trovate diverse dosi già pronte per la vendita.

Resistenza e lesioni

Durante il controllo, il 22enne ha opposto una resistenza particolarmente violenta, sbracciando e tirando calci, il che ha portato a una colluttazione con gli agenti. Uno degli agenti ha riportato contusioni con una prognosi di 7 giorni.

Conseguenze legali

I due giovani sono stati condotti in direttissima ieri mattina. Rimane salva la presunzione d’innocenza sino a condanna definitiva. Per ulteriori dettagli, si può consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato di Genova.

Fonte foto: IPA