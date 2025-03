Blitz antidroga a Genova, spacciatori arrestati e locali multati a Sampierdarena e Sestri Ponente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 arresti e numerose sanzioni il bilancio di un’operazione di polizia a Genova per contrastare spaccio e occupazioni abusive. L’operazione si è svolta il 13 marzo a Sestri Ponente con un’ampia partecipazione delle forze dell’ordine.

Controlli a tappeto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività straordinaria di controllo del territorio ha coinvolto tutte le Forze di Polizia, la Polizia Locale, la ASL 3 Genovese e tecnici dell’A.R.T.E. L’operazione, diretta dal Dirigente del Commissariato Cornigliano, ha visto il controllo di persone, esercizi commerciali e zone critiche per spaccio e abuso di alcool.

Arresti e sequestri

La Squadra Mobile ha arrestato una 47enne brasiliana a Sampierdarena per detenzione di sostanza stupefacente. La donna è stata trovata in possesso di oltre 50 grammi di cocaina. Un venezuelano di 37 anni è stato arrestato per lo stesso reato, con il sequestro di 105,59 grammi di cocaina e altri materiali. Un tunisino di 21 anni e un egiziano di 19 anni sono stati coinvolti in un episodio di spaccio in via Opisso.

Sanzioni e controlli amministrativi

Gli operatori hanno controllato 16 esercizi commerciali, elevando sanzioni per un totale di circa 20,000 euro per violazioni igieniche e amministrative. Un venditore ambulante è stato multato di 5,000 euro per mancanza di autorizzazioni. I Carabinieri hanno controllato 11 immobili per occupazioni abusive, denunciando un 27enne per invasione di terreni.

Risultati e apprezzamenti

La capillare azione ha mirato a ripristinare la legalità e aumentare la sicurezza. Il Prefetto di Genova ha espresso apprezzamento per l’attività svolta, sottolineando l’importanza di tali operazioni per rispondere alle istanze di sicurezza del territorio. Per gli arrestati e i denunciati rimane salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

