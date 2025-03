Operai in nero e cantieri non sicuri: denunciati e multati 15 imprenditori di Venezia, tutte le irregolarità

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 15 imprenditori denunciati e 75.000 euro di ammende il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Venezia. Numerose irregolarità sono state riscontrate in vari settori lavorativi, portando a denunce e sospensioni delle attività.

Irregolarità nei settori lavorativi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività ispettiva ha coinvolto cantieri edili, esercizi commerciali, attività di ristorazione e imprese di trasporto. Sono emerse gravi inadempienze in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare, 15 imprenditori di Venezia sono stati denunciati per violazioni come l’omissione di visite mediche obbligatorie e la mancata formazione dei lavoratori.

Sospensioni e sanzioni

Due provvedimenti di sospensione dell’attività sono stati emessi per gravi irregolarità, tra cui l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la presenza di personale non regolarmente assunto. Nei cantieri di Campagna Lupia e Camponogara, sono state riscontrate carenze nelle misure di sicurezza, con l’assenza di dispositivi di protezione individuale e la presenza di 3 lavoratori in nero.

Violazioni nel commercio e trasporto

Le verifiche a Venezia, Portogruaro e Chioggia hanno portato alla contestazione di violazioni come l’installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza. Nel settore dell’autotrasporto, i controlli a San Michele al Tagliamento hanno rivelato irregolarità nella dotazione obbligatoria di estintori e cassette di pronto soccorso. L’operazione ha portato a sanzioni amministrative per 15.000 euro.

Impegno dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha confermato il proprio impegno nella tutela della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative vigenti. Il procedimento penale è ancora in corso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

Fonte foto: IPA