Trapani, irregolarità nei cantieri: 4 denunce, maxi-multe e chiusura di un’azienda per lavoro in nero

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In provincia di Trapani, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato 4 persone e comminato sanzioni amministrative per oltre 25 mila euro. Le violazioni sono emerse durante una serie di controlli effettuati per garantire la sicurezza sul lavoro.

Denunce e sanzioni

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, durante il primo accesso in un cantiere nelle Egadi, sono stati denunciati due soggetti per omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione e informazione del personale. Inoltre, a Mazara del Vallo (Trapani), è stata rilevata la presenza di un lavoratore assunto “in nero” su tre presenti presso l’azienda ispezionata. Per la ditta controllata è scattato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, efficace fino al corretto collocamento della persona non regolarmente assunta.

Prossimi controlli

Nei prossimi giorni, i controlli proseguiranno con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro nero e garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Le autorità sono determinate a mantenere alta l’attenzione su queste tematiche cruciali per la tutela dei lavoratori e la legalità delle attività imprenditoriali.

Fonte foto: IPA