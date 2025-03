Bologna, spacciatore 24enne estrae un coltello e aggredisce i poliziotti in via Pietramellara: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tunisino è stato arrestato a Bologna per aggressione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo, avvistato in atteggiamento sospetto, ha reagito violentemente durante un controllo di polizia.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto ieri pomeriggio nella Zona Stazione di Bologna. Una Volante del Commissariato “Due Torri-San Francesco” ha notato il cittadino tunisino, nato nel 2001, che cercava di nascondersi dietro una colonna in Via Pietramellara. Alla vista degli agenti, l’uomo ha estratto un coltellino a serramanico di 13 cm dalla tasca, cercando di colpire gli operatori con pugni e spinte.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie al supporto di un’altra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, l’uomo è stato bloccato e arrestato. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish e 750 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Precedenti penali

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diverse condanne in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, è stato trasferito in carcere. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito ufficiale della Polizia di Stato.

