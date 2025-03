Ventimiglia, bloccati con cocaina e migliaia di euro in contanti: due uomini arrestati per spaccio di droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini albanesi sono stati arrestati a Ventimiglia per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di oltre 3.000 euro e cocaina.

Operazione antidroga a Ventimiglia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia hanno portato a termine un’importante operazione antidroga nella città di confine. Durante le perquisizioni personali e domiciliari eseguite martedì 11 marzo, due cittadini albanesi sono stati trovati in possesso di cocaina, parte della quale era già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Sequestri e arresti

Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3.035 euro, ritenuti provento della vendita di sostanze stupefacenti, e uno smartphone. I due uomini, di 36 e 29 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti nelle camere di sicurezza del Commissariato di Ventimiglia.

Provvedimenti giudiziari

Il giorno successivo all’arresto, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Imperia per entrambi gli imputati, rinviando l’udienza al 29 maggio 2025. Inoltre, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, è stata avviata la procedura di espulsione dall’Italia per uno dei due arrestati, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Fonte foto: IPA