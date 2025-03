31enne arrestato per spaccio a Bolzano, in casa droghe di ogni tipo: quali sostanze sono state trovate

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e un ingente sequestro di droga il bilancio di un’operazione della Polizia a Bolzano. Un giovane è stato fermato nel quartiere Don Bosco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Bolzano hanno agito in seguito a segnalazioni di un sospetto via vai di tossicodipendenti in un condominio di Via Alessandria.

Il fermo e la perquisizione

Dopo aver atteso che il proprietario dell’appartamento uscisse per recarsi al lavoro, i poliziotti lo hanno bloccato immediatamente. Il giovane, sorpreso e agitato, ha ammesso di avere nella borsa porta-computer 2 involucri di cocaina pronti per essere spacciati, che sono stati sequestrati.

Sequestro di droga e anabolizzanti

La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 1,7 Kg di marijuana, 1 etto di hashish, alcune decine di grammi di cocaina, anabolizzanti in polvere, pastiglie di droghe sintetiche e strumenti per il confezionamento delle sostanze. L’uomo, identificato come B. B., 31enne bolzanino incensurato, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e anabolizzanti.

Indagini in corso

Sono in corso ulteriori indagini per individuare i canali di approvvigionamento delle sostanze e identificare la rete di clienti tossicodipendenti. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’arrestato la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza.

Fonte foto: Polizia