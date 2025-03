Milano, nascondeva cocaina in una spazzola e munizioni in un box: 24enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta venerdì 14 marzo, nel pomeriggio, quando la Polizia di Stato ha notato movimenti sospetti in corso Sempione.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile di Milano hanno osservato il giovane mentre si incontrava con una donna e successivamente entrava in uno stabile. Dopo circa dieci minuti, i poliziotti hanno deciso di intervenire e hanno trovato il giovane in possesso di 25 involucri di cocaina, nascosti in una spazzola adesiva, per un totale di 18 grammi, oltre a 665 euro in contanti.

Scoperta nel box

Gli accertamenti immediati hanno condotto gli agenti a un box in via Mola, utilizzato dal giovane. Qui, a seguito di una perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 89 grammi di cocaina, 54 colpi di arma da fuoco, un bilancino di precisione, una bilancia e materiale per il confezionamento. L’operazione ha messo in luce un sistema ben organizzato per il traffico di droga nella città di Milano.

Fonte foto: IPA