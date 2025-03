Brescia, azienda sequestrata: tonnellate di rifiuti ammassati senza controllo, trovati materiali pericolosi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’azienda nella provincia di Brescia è stata posta sotto sequestro per presunte violazioni nella gestione dei rifiuti. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Polizia Ferroviaria di Brescia su delega dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di un’indagine che ha rivelato irregolarità significative.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azienda avrebbe acquisito illecitamente ingenti quantità di rifiuti, superando i limiti delle autorizzazioni concesse. Questi rifiuti sarebbero stati gestiti e depositati in violazione delle normative vigenti. Tra i materiali rinvenuti, molti sono di origine domestica, classificabili come rifiuti urbani, nonostante l’azienda fosse autorizzata solo al trasporto e recupero di rifiuti speciali.

Presenza di rifiuti pericolosi

È stata accertata la presenza di rifiuti pericolosi per l’ambiente, per i quali l’azienda non disponeva delle necessarie autorizzazioni. Inoltre, i rifiuti presi in carico non sono stati sottoposti alle operazioni di registrazione contabile e ai controlli radiometrici prescritti, compromettendo la loro tracciabilità.

Indagini in corso

Attualmente, una persona risulta indagata in relazione a queste attività illecite. L’ipotesi accusatoria dovrà essere provata in giudizio, rispettando il principio di presunzione d’innocenza. L’indagine in provincia di Brescia prosegue per accertare ulteriori responsabilità e violazioni.

Fonte foto: IPA