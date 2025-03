Vercelli, fermato per un controllo: gli trovano 10 chili di cocaina nascosti in auto e in casa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino di origine albanese è stato arrestato a Vercelli per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo nascondeva cocaina nella sua auto e nella sua abitazione. L’operazione è avvenuta il 12 marzo durante un controllo di routine della Polizia di Stato, insospettita dal comportamento agitato dell’individuo.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante la perquisizione personale e veicolare, gli agenti hanno trovato 350 euro in contanti e tre panetti di cocaina nascosti in un vano segreto dell’auto. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio dell’uomo e a un altro appartamento a sua disposizione, dove sono stati rinvenuti ulteriori sei panetti di cocaina, per un totale di circa 10 chili, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento e 1.200 euro in contanti.

Arresto e conseguenze legali

Al termine dell’operazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Vercelli. È importante sottolineare che, al momento, l’uomo è solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata definitivamente solo dopo una sentenza di condanna definitiva, in rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.

Fonte foto: IPA