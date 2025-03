Claudia Koll dalla conversione ai problemi in tv, l'attrice si confessa: "Tornerei a recitare, ma i ruoli..."

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Claudia Koll vorrebbe tornare a fare il suo mestiere, l’attrice, ma le proposte al momento lasciano a desiderare. In una recente intervista, l’interprete nota per “Così fan tutte” ha rivelato di aver rifiutato ruoli che ha ritenuto non adatti. In un dialogo fra lavoro e fede, l’attrice ha sottolineato l’altro aspetto fondamentale della sua vita, riscoperto 25 anni fa con il Giubileo del 2000.

L’attrice Claudia Koll e i ruoli rifiutati

Nella puntata de “La Volta Buona” andata in onda martedì 11 marzo, Claudia Koll ha avuto modo di ripercorrere la sua carriera insieme a Caterina Balivo.

In studio l’attrice ha dichiarato di essere pronta a tornare sul set, ma solo se le venisse offerto un ruolo che le si addica. Le proposte finora ricevute non sono riuscite infatti a stuzzicare il suo interesse.

“Ero impegnata con i bambini in Africa, e quando mi è stato proposto un ruolo da assassina in cerca di vendetta, ho capito che non era quello che cercavo per il mio ritorno” ha raccontato Koll, che da tempo ha intrapreso un percorso di vita ben preciso e che stride con interpretazioni di quel tipo.

Il percorso di fede di Claudia Koll

Dopo i fasti degli anni Novanta, che avevano portato l’attrice a essere un volto noto nel piccolo schermo, per Claudia Koll è arrivato il momento spartiacque con il Giubileo del 2000, che di fatto l’ha portata più lontana dal lavoro e dal pubblico, per inseguire un percorso di fede e solidarietà.

“È stata un’esperienza travolgente e inaspettata” ha raccontato. “Io accompagnavo una mia amica di New York a San Pietro perché non l’aveva mai vista. Ci mettemmo in fila e mi accorsi che le persone pregavano, entrai in un’atmosfera completamente diversa e quando varcammo la Porta Santa, io percepii la sacralità del posto”.

L’esperienza spirituale la portò a riscoprire la fede cattolica, influenzando profondamente la sua vita privata e professionale. Fondatrice dell’associazione umanitaria “Le opere del Padre”, da anni Koll si dedica infatti ad attività benefiche, in particolare in Africa.

Chi è Claudia Koll

Claudia Koll, pseudonimo di Claudia Maria Rosaria Colacione, è nata il 17 maggio 1965 a Roma da genitori italo-romeni. Dopo aver frequentato il liceo classico Orazio e aver studiato medicina per quattro anni, si è avvicinata al mondo del teatro, ottenendo piccoli ruoli.

La svolta è arrivata nel 1992, quando Tinto Brass la scelse come protagonista nel film erotico “Così fan tutte”, che la consacrò come sex symbol europeo.

Negli anni successivi, Claudia ha preso parte a film come “Miracolo italiano” (1994) e “Cucciolo” (1998), e ha recitato nella fortunata serie tv “Linda e il brigadiere” accanto a Nino Manfredi. Oltre al teatro e al cinema, Koll ha lavorato come presentatrice televisiva, co-conducendo il Festival di Sanremo nel 1995.