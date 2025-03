L'attrice Vanessa Scalera contro Giorgia Meloni: la domanda alla premier sulla nostalgia del fascismo

Vanessa Scalera è tornata in televisione con una nuova stagione di Imma Tataranni, nel frattempo l’attrice è impegnatissima anche al cinema. In un’intervista ha risposto a una domanda sulle richieste che farebbe alla premier Giorgia Meloni chiedendole “come faccia a convivere con i saluti fascisti”.

La domanda di Vanessa Scalera a Giorgia Meloni sul fascismo

In un’intervista, una giornalista di La Repubblica ha chiesto a Vanessa Scalera “cosa chiederebbe alla premier Giorgia Meloni?”.

La risposta dell’attrice è stata molto particolare:

“Tante cose. Soprattutto come faccia a convivere con i saluti fascisti, retaggio incompatibile con il suo ruolo istituzionale. A me provocano disagio. A lei no? Partirei da questo, poi le chiederei della chat, ancora dei messaggi sulle nostalgie fasciste. Ma so già cosa mi risponderebbe: È una boutade”.

Fonte foto: ANSA

Vanessa Scalera

La politica secondo Vanessa Scalera

Parlando di politica, Scalera ha rivelato che a Latiano frequentava la sezione del Partito comunista. “Per me sono fondamentali i diritti, sono attivista di Sos Méditerranée e continuo a interessarmi dell’accoglienza, c’è un’umanità che sta bussando alla nostra porta. Non credo che, a oggi, destra e sinistra siano pronte”, ha detto.

Per l’attrice la sinistra ha i suoi problemi “in un mondo che va verso la destra estremista“.

Chi la pensa come Scalera per resistere a questa ondata avrebbe un unico modo: “portare in giro la cultura dell’accoglienza e della pace, per opporsi alla disumanizzazione totale. C’è troppo egoismo. La cattiveria in giro è inaccettabile”.

Chi è Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è nata il 5 aprile 1977 a Mesegne in Puglia. È un’attrice che ha lavorato molto in teatro prima di incontrare il successo in televisione con la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

L’interprete è presente anche al cinema dove ha lavorato con numerosi registi importanti come Marco Bellocchio in Vincere e Nanni Moretti in Mia madre.

Nel 2024 ha interpretato Cosima Serrano nella serie Disney Qui non è Hollywood. Lo stesso anno ha recitato nel film Diamanti di Ferzan Özpetek.

Sulla pellicola del regista turco, sempre a La Repubblica, l’attrice ha detto: “Ferzan è meraviglioso. Sono nate belle amicizie, soprattutto con Geppi Cucciari, Jasmine Trinca e Luisa Ranieri. Grande intesa, con donne diverse tra loro, che stimo”.

Riguardo agli inizi della carriera e al successo, Scalera ha rivelato di aver desiderato diventare attrice fin da piccola. Il successo è arrivato tardi “ma posso dire che, a quaranta anni, per forza è un successo più saggio: ti poni diversamente, guardi quello che accade con altri occhi”, ha rivelato.

L’attrice ha preso parte anche al film Storia della mia famiglia in cui recita con il compagno Filippo Gili.

“Mi sono divertita. Il regista Stefano Cupellini, che conosceva Filippo, è venuto da me per pura cortesia – ha raccontato – e mi ha chiesto: “Gli posso fare un provino?”. Chi sono io per bloccarlo? Sul set è stato buffo baciare un uomo impacciato, restituire nelle scene l’imbarazzo: stiamo insieme dal 2006″.

Vanessa Scalera sulle donne e il lavoro

Alla domanda se per le donne ci sia ancora tanta strada da fare, la risposta di Vanessa Scalera, nell’intervista uscita proprio l’8 marzo, giornata internazionale della donna, è stata un secco sì. “Stipendi, diritti, ruoli decisionali. Prenda una foto – ha detto – in qualsiasi campo, e cancelli le figure femminili. Restano schiere di uomini”.