Selvaggia Lucarelli contro Massimo Gramellini sul caso Davide Lacerenza: "Strapagato, neppure lo nomina"

Selvaggia Lucarelli torna a criticare Massimo Gramellini. Al centro del dibattito, due editoriali del giornalista pubblicati nella rubrica “Il Caffè” sul Corriere della Sera. Secondo Lucarelli, Gramellini avrebbe espresso un giudizio superficiale sul caso dell’arbitra insultata a Mestre e avrebbe trattato con un doppio standard la vicenda giudiziaria che coinvolge Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza.

Il commento di Gramellini sull’arbitra

Nel suo spazio sul Corriere della Sera, Massimo Gramellini ha raccontato l’episodio accaduto durante una partita di basket femminile in Veneto. La madre di una giocatrice avrebbe insultato l’arbitra, una diciottenne, esortandola a “darsi alla prostituzione”.

Gramellini ha commentato: “Non posso negare di aver coltivato l’illusione che le donne fossero portatrici di un modello diverso, meno aggressivo e violento”.

Lucarelli ha criticato questo approccio, sostenendo che il giornalista ignori le dinamiche sociali e culturali che contribuiscono alla riproduzione di comportamenti discriminatori anche da parte delle donne. Nel post di risposta, su X, la giornalista ha espresso durante la sua opinione, riportando le affermazioni di Gramellini ma rigirandole contro di lui.

La critica di Selvaggia Lucarelli

In un lungo post su X, Selvaggia Lucarelli ha infatti definito il ragionamento di Gramellini “superficiale” e legato a stereotipi. “Le donne, dal momento che vivono in questa società e non nella città di Barbie, hanno interiorizzato stereotipi maschilisti e meccanismi discriminatori stratificati nei secoli”, scrive Lucarelli.

La giornalista accusa Gramellini di voler chiedere alle donne di essere “migliori”, dopo che per secoli sono state considerate “inferiori”. Infine, mette in discussione il ruolo e il compenso di Gramellini: “Una donna con il suo stesso talento sarebbe mai strapagata per quegli editoriali?”.

Il caso su Davide Lacerenza

Lucarelli critica Gramellini anche per come ha trattato la vicenda giudiziaria che coinvolge Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza, arrestati per un presunto giro di droga ed escort a domicilio.

Nel suo editoriale, Gramellini cita solo Nobile, evitando di nominare Lacerenza. Lucarelli evidenzia questa omissione come un segno di disparità di trattamento.

“Anche tutta la vicenda Gintoneria, ovviamente, per Gramellini ricade completamente sulla donna col passato torbido. Lacerenza neppure lo nomina”.