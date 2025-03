Fabrizio Corona al Nazionale insulta Selvaggia Lucarelli (e non solo), lei: "Finisce male". Il Teatro si scusa

Sta facendo discutere lo show di Fabrizio Corona al Teatro Nazionale di Milano. Durante lo spettacolo, il fotografo avrebbe insultato diversi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, tra cui Selvaggia Lucarelli.

Gli insulti a Selvaggia Lucarelli

A denunciare l’accaduto è stata proprio Selvaggia Lucarelli con un articolo sulla sua newsletter e delle storie su Instagram nelle quali ha condiviso alcuni spezzoni di audio dello spettacolo. Nello show la scrittrice sarebbe stata definita “str…a e grassa” e “sposata con uno che ha spinto una persona al suicidio”.

Parlando di lei, Fabrizio Corona ha anche preso un cartonato con il suo aspetto, lo ha posato a terra, ci si è sdraiato sopra e lo ha baciato.

Fonte foto: ANSA

Fabrizio Corona

Gli insulti ad altri personaggi

Su LaPresse si legge che gli insulti non sono stati rivolti solo a Lucarelli e al compagno. Lucarelli stessa, nell’ultima puntata della sua newsletter, avrebbe spiegato di aver ascoltato gli audio dello spettacolo (ripresi nonostante la richiesta di Corona di non usare i cellulari) e avrebbe riportato alcuni degli insulti ritenuti più gravi detti dal fotografo.

Tra questi, sarebbe stato dato del “fr*cio” ad Achille Lauro, della “lesbica” a Elodie, il direttore di ‘Gente’ sarebbe stato definito “un pezzo di mer*a” come anche Gino Paoli e insulti sarebbero stati rivolti a Santanchè e a Beppe Sala.

Il racconto di Selvaggia Lucarelli

Nell’articolo della newsletter, che Lucarelli ha sottolineato essere “eccezionalmente gratuito” perché non intende “avere un ritorno economico da questa roba” ma “ha il solo scopo di raccontare l’accaduto”, si legge che lo spettacolo era stato già replicato, con alcune variazioni, al Teatro Alfieri a Torino, “cosa che spinge a domandarsi come sia possibile che i più grandi teatri italiani aprano le porte a tutto ciò”.

LaPresse ha spiegato che all’Alfieri lo show non era in cartellone ma sarebbe stata affittata la sala.

In una lunga serie di Story su Instagram, la giudice di Ballando con le Stelle ha sottolineato: “Tutti a ridere, a rilanciare. A far finta di non vedere. Il solito rapper più famoso che crea per primo il mostro e tutti che assecondano. Nessuna copertura giornalistica su tutto il male che sta facendo alle persone e al sistema”.

“Ovviamente io e Lorenzo continuiamo con le denunce, anche se ieri a teatro gridava fiero che delle querele se ne fotte perché tanto se non hai niente di intestato non ti possono levare niente” ha detto ancora Lucarelli, aggiungendo: “Ah, ricordatevi quello che vi dico. Questa storia finisce male. Tira un’aria tossica e pericolosa, francamente io non mi sento per niente tranquilla”.

“Io tutti i giorni parlo con persone che non sanno più cosa fare per difendersi da questa violenza”, ha spiegato ancora Lucarelli raccontando del “clima d’odio” che persone come Corona creerebbero, a suo dire, provocando anche ansia e paura nelle persone. “Mi è pesato molto scriverne, ma basta fare finta di niente”, ha concluso Lucarelli.

Le scuse del Teatro Nazionale

Alle critiche, il Teatro Nazionale ha risposto con una nota di scuse che però, secondo Selvaggia Lucarelli, tale non sarebbe.

“In relazione a diverse segnalazioni pervenuteci da parte dei nostri spettatori, presenti in sala mercoledì sera, ci scusiamo con chi non abbia condiviso i contenuti dello spettacolo andato in scena garantendo che in futuro porremo un’attenzione maggiore nella definizione della nostra programmazione“, si legge nella comunicazione del teatro.

Riguardo alla nota, Lucarelli ha evidenziato che “ci piacerebbe sapere cosa pensa la direzione di un teatro prestigioso, non cosa pensi che possa pensare lo spettatore”.