Fabrizio Corona parla dell'inchiesta che ha coinvolto Fedez: "L'arresto di Luca Lucci lo ha salvato"

Fabrizio Corona ha parlato dell’inchiesta che ha coinvolto Fedez, in gara a Sanremo 2025, affermando che l’arresto di Luca Lucci avrebbe “salvato” il cantante “dai problemi giudiziari che gli sarebbero arrivati”. L’ex “Re dei Paparazzi” ha anche parlato di Achille Lauro, definendolo un “bulletto” agli inizi della sua carriera di cantante.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Fedez e Luca Lucci

A Villa Noseda, a Sanremo, si è svolto giovedì 13 febbraio “Mow against”, format in cui Fabrizio Corona ha riservato commenti al vetriolo e rivelato indiscrezioni su alcuni cantanti in gara al Festival 2025.

A proposito delle recenti vicende giudiziarie che hanno visto protagonista Fedez, l’ex “Re dei Paparazzi”, come riportato da Italpress, ha detto: “Se fosse andata avanti la sua amicizia con Luca Lucci, credo che (Fedez) avrebbe potuto rischiare parecchio” perché “Lucci aveva messo due dei suoi uomini di fianco a lui, 24 ore su 24” e “bastano poche cavolate per finire coinvolto nelle inchieste”.

Secondo Fabrizio Corona, l’arresto di Luca Lucci ha “salvato” Fedez “da problemi giudiziari che gli sarebbero arrivati”.

In un altro passaggio, Corona ha anche confidato: “Ho avuto dei dubbi sull’eterosessualità di Federico, avevo dei dubbi che fosse omosessuale. Conoscendolo poi così bene, come l’ho conosciuto durante questi sei mesi, credo che l’omosessualità non lo abbia mai sfiorato”.

Il pronostico di Fabrizio Corona su Fedez a Sanremo 2025

Fabrizio Corona, che prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025 aveva già dato come vincitore finale Fedez, ha ribadito che, secondo lui, il cantante di Rozzano occuperà una delle prime tre posizioni della classifica finale.

A proposito dell’esibizione di Fedez (e Marco Masini) sulle note di “Bella stronza” nella serata di Sanremo 2025 dedicata a cover e duetti, il volto di “Falsissimo” ha fatto una previsione: “Le sue lacrime (di Fedez, ndr) saranno vere“.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Achille Lauro

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su Achille Lauro, non risparmiando attacchi al cantante in gara a Sanremo 2025 con la canzone “Incoscienti giovani”.

A ‘Mow Against’, Fabrizio Corona ha detto che, all’inizio della sua carriera di cantante, Achille Lauro era un “bulletto”.