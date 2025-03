Solovyev contro Pina Picerno dopo il tweet sull'ospitata da Giletti, insulti nella tv russa: "Bestia schifosa"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Pina Picerno, che aveva criticato l’annunciata apparizione (poi cancellata) di Vladimir Solovyev alla trasmissione Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, è stata insultata dal presentatore russo in tv. Solovyev ha definito “bestia schifosa”, vicepresidente del Parlamento Europeo in quota Pd.

Solovyev, Giletti e il tweet di Pina Picierno

Per la puntata de Lo Stato delle Cose di lunedì 10 marzo era prevista la presenza dell’anchorman russo Vladimir Solovyev, poi cancellata.

Le prime critiche erano arrivate già nel pomeriggio di domenica, quando Pina Picierno ha pubblicato questo tweet: “Giletti annuncia che ospiterà nella sua trasmissione in onda su Rai3 Solovyev, che è un propagandista russo colpito da sanzioni Ue. Chiedo al Direttore di rete e alla Commissione di Vigilanza di intervenire per impedirlo: il servizio pubblico italiano non può essere in alcun modo megafono della disinformazione russa“.

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo in quota Partito Democratico, è stata insultata sulla tv russa dal presentatore Vladimir Solovyev che l'ha definita "bestia schifosa".

Gli insulti di Solovyev a Pina Picierno sulla tv russa

Dopo che è saltato il suo intervento in Rai, il presentatore Vladimir Solovyev ha insultato Pina Picierno in tv su Rossija 1.

“La sua bocca puzza di tirannia“, “Bestia schifosa“, “Vergogna della razza umana“, ha detto Solovyev riferito alla vicepresidente del Parlamento Europeo in quota Partito Democratico.

La reazione di Pina Picierno agli insulti di Solovyev

Pina Picierno ha pubblicato un lungo messaggio in risposta agli insulti di Vladimir Solovyev. In un passaggio si legge: “Mi troveranno sempre qui: in difesa della democrazia, della bandiera europea, delle istituzioni europee, al fianco di chi lotta per la libertà, contro autocrati e regimi criminali come quello di Putin“.

L’eurodeputata dem, che ha ringraziato per la solidarietà “ampia e forte” ricevuta, ha poi assicurato: “I suoi agenti di disinformazione non ci fanno paura”.

La solidarietà dell’Eurocamera a Pina Picierno dopo gli insulti di Solovyev

Dopo gli insulti rivolti da Solovyev a Pina Picierno, il profilo ufficiale dell’Eurocamera ha scritto su X: “Solidarietà alla vicepresidente Pina Picierno, bersaglio di inaccettabili attacchi. Il Parlamento europeo sostiene fermamente la democrazia e la libertà di espressione e si oppone a tutte le forme di incitamento all’odio”.