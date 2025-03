Allerta precipitazioni con piogge intense e nevicate, le Regioni più colpite secondo le previsioni meteo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Secondo le previsioni meteo, nella giornata di mercoledì 12 marzo, diverse zone e regioni dell’Italia saranno colpite dal maltempo. Sono attese piogge, su alcune aree le precipitazioni saranno abbondanti. Prevista anche neve oltre i mille metri, sia sulle Alpi, sia su alcuni rilievi dell’Appennino. Le perturbazioni si faranno via via più intense nel corso della giornata a causa delle depressioni atlantiche, alimentate da aria fredda in arrivo dal Nord Europa.

Previsioni meteo, in arrivo piogge abbondanti

Già dalla mattinata, come spiegato da IlMeteo.it, si verificheranno rovesci. Sono attese precipitazioni sparse al Centro e al Nord, in particolare sulle regioni del Nord-Est.

Possibili rovesci anche lungo il distretto tirrenico e sulla Sardegna che potrebbe essere interessata da fenomeni temporaleschi.

Altrove la situazione si manterrà più stabile e tranquilla, ma con la presenza di una fitta coltre di nubi minacciose.

La situazione peggiorerà nella seconda parte della giornata quando il vortice ciclonico colpirà le regioni settentrionali innescando una fase di maltempo su gran parte del Nord, del Centro e fino al distretto del Basso Tirreno.

Maltempo, le zone più colpite dalle precipitazioni e dalle nevicate

Le precipitazioni più intense, anche sottoforma di nubifragi e temporali, sono previste in Alta Valle Padana, in Friuli Venezia Giulia e tra il Lazio e il Nord della Campania.

Attese anche abbondanti nevicate sui rilievi alpini oltre i 1300/1400 metri e a quote più alte sulla dorsale appenninica.

Niente pioggia al Sud, in Sicilia attesi 20°C

Chi dovrebbe ‘salvarsi’ dalla pioggia sono le regioni del Sud e in particolare la Sicilia. Queste aree non dovrebbero essere colpite dal maltempo anche se sui litorali tirrenici della Calabria potrebbe verificarsi qualche piovasco nelle prossime ore.

Per quel che riguarda le temperature, non ci sono variazioni importanti da segnalare. Clima in generale mite su tutto lo Stivale.

Al Sud le colonnine di mercurio faranno registrare i dati più alti grazie ai venti caldi di scirocco. In Sicilia ci si aspettano punte di almeno 20°C.