Allerta meteo rossa a Bologna in Emilia-Romagna, scuole chiuse venerdì 14 marzo: preoccupano fiumi e frane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un’ondata di maltempo si sta per abbattere sulle regioni centrali dell’Italia. A rischio soprattutto l’Emilia-Romagna e la Toscana, che nel 2024 sono già state colpite da inondazioni che hanno causato danni e vittime. Il Comune di Bologna ha ordinato l’evacuazione dei primi piani delle case di alcuni quartieri.

Maltempo sul Centro Italia

Per la serata di giovedì 13 e la giornata di venerdì 14 marzo è previsto che un’ondata di maltempo si abbatterà sulle regioni centrali dell’Italia, arrivando a includere anche parte del Meridione e del Nord Est.

La protezione civile avverte che si potrebbero verificare piogge e temporali, localmente anche intensi, accompagnati da una forte attività elettrica e da raffiche di vento che, sulle regioni costiere, potrebbero causare mareggiate.

Fonte foto: ANSA Foto dell’ultima alluvione in Emilia-Romagna

Le regioni maggiormente coinvolte dovrebbero essere l’Emilia-Romagna e la Toscana. Allerta anche in Veneto, Marche, Lazio, parte settentrionale della Campania e zone interne di Abruzzo e Molise.

In quali regioni è stata dichiarata l’emergenza

Basandosi sulle previsioni disponibili, la protezione civile ha disposto un’allerta rossa in quasi tutta l’Emilia-Romagna. Le parti della regione escluse da questa categorizzazione saranno comunque in allerta arancione.

Allo stesso modo, allerta arancione anche per la Toscana, mentre sarà gialla per Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia, Campania e Molise. Particolare attenzione è stata rivolta ai fiumi e ai torrenti, che potrebbero esondare.

Secondo il Dipartimento della protezione civile, le aree maggiormente interessate dai temporali e dalle piogge dovrebbero essere quelle montuose.

Scuole chiuse e case evacuate

Bologna è stata la prima città a reagire all’allerta della protezione civile. Il capoluogo emiliano si trova in piena zona rossa e nel 2024, oltre che negli anni precedenti, ha già dovuto affrontare alcune alluvioni.

Il Comune ha ordinato l’evacuazione dei piani terra, dei seminterrati e dei piani interrati di tutti gli edifici posti nelle strade a maggior rischio di inondazione della città.

I quartieri coinvolti sono quelli di Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena. Il provvedimento entrerà il vigore alle 22:00 del 13 marzo e durerà fino a quando la protezione civile non avrà annunciato la fine dell’emergenza.

I Comuni di Bologna, Ravenna, Imola e molti altri in queste tre province hanno annunciato che le scuole rimarranno chiuse per la giornata del 14 marzo, in modo da limitare gli spostamenti sulle strade.