Musumeci contro le richieste dell'Emilia-Romagna post alluvione: "Governo non è un Bancomat", l'ira di Bersani

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Scontro sull’Emilia Romagna. Il confronto tra rappresentanti degli enti locali e governo, svoltosi giovedì a Palazzo Chigi, ha innescato polemiche tra i sindaci e l’opposizione da una parte, e il ministro Musumeci dall’altra.

L’incontro per l’Emilia Romagna

Il contesto è quello di un incontro tra sindaci e rappresentanti degli enti locali dei comuni colpiti dall’alluvione di fine maggio che ha sconvolto la Romagna, e il governo, per concordare il piano di aiuti per la ricostruzione.

I primi cittadini si sarebbero lamentati del fatto che i 220 milioni stanziati in prima battuta dal governo sarebbero già finiti e alcuni cantieri avviati per gli interventi più urgenti si sono bloccati proprio per la mancanza di coperture.

Ma chi crede di essere questo ministro Musumeci? Pensa davvero di poter spiegare con arroganza ai romagnoli come si fanno le cose? — Pier Luigi Bersani (@pbersani) June 16, 2023

Inoltre, secondo le stime arrivate al termine delle prime rilevazioni sul territorio colpito dall’alluvione, i danni causati dalle piogge e dalle esondazioni sfiorerebbe i 9 miliardi di euro.

Le parole di Musumeci

La richiesta di maggiori fondi da parte dei sindaci ha indispettito il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che ha risposto: “Il governo non è un Bancomat“.

Alla richiesta di conferma o rettifica di questa affermazione, ha rincarato la dose aggiungendo: “ha pensato che la riunione dovesse servire solo per portare l’elenco delle spese e riscuotere”.

Al momento manca ancora la nomina del commissario per gestire la ricostruzione dopo l’alluvione. I nomi più quotati rimangono proprio quello del ministro Musumeci e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonacini.

La risposta di Bersani

Le opposizioni si sono subito scagliate contro il ministro: “mentre i sindaci chiedono un aiuto per far fronte agli enormi disagi che vivono le loro comunità ricevono risposte spocchiose e supponenti da parte del Governo” ha detto Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle.

Ha rincarato la dose Ilenia Malavisi del PD: “Musumeci non ha il minimo senso del suo ruolo e delle istituzioni. Le sue parole lasciano ancora una volta basiti: in particolare, la frase sul governo che non è un bancomat è offensiva per tutti quelli che stanno operando da settimane per risollevare l’Emilia Romagna”.

Il più duro è stato però l’ex segretario del PD Pier Luigi Bersani, che ha espresso il suo disappunto via Twitter: “Ma chi crede di essere questo ministro Musumeci? Pensa davvero di poter spiegare con arroganza ai romagnoli come si fanno le cose?”