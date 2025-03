Bonus bollette da 200 euro per chi ha l'Isee sotto i 25 mila euro sarà automatico: sconto in bolletta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Per le famiglie italiane è in arrivo il bonus bollette da 200 euro. Ma per avere accesso al bonus, varato dal governo lo scorso febbraio, bisognerà avere un Isee non superiore a 25mila euro. Per le famiglie che rientrano in questo scaglione, l’ottenimento del bonus è automativo e si vedrà direttamente sulla bolletta.

Bonus bollette da 200 euro: le soglie Isee

Le famiglie con Isee fino a 9.530 euro potranno beneficiare di un bonus extra perché in bolletta si aggiungerà anche il Bonus Sociale.

In questo caso l’importo potrà arrivare a 367 euro per le famiglie con uno o due componenti e fino a 440 euro per le famiglie con oltre quattro persone. Per i nuclei familiari composti da 3 o 4 persone, l’importo complessivo del bonus sarà di 392 euro.

Fonte foto: ANSA

Nuove regole per calcolare l’Isee e avere il bonus bollette

Le famiglie con Isee compreso tra i 9.530 euro e i 25mila euro, invece, potranno usufruire di un bonus bolletta di 200 euro. Per ottenerlo bisognerà però compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per avere l’attestazione Isee.

Spetterà poi all’Inps il compito di comunicare l’attestazione al Sistema Informativo Integrato per l’erogazione del bonus direttamente con sconto in bolletta. Alla luce della riforma del calcolo dell’Isee, per molte famiglie potrebbe essere vantaggioso ricalcolare nuovamente l’Isee a partire dal primo aprile.

In quella data, infatti, entra in vigore la nuova norma voluta dal governo che esclude dal calcolo dei redditi i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale fino a un massimo di 50mila euro. In questo modo l’Isee potrebbe risultare molto più basso per molte famiglie.

Bonus bollette 2025 e Isee: l’allarme dei centri assistenza

Lo scorso 28 febbraio il governo ha dato il via libera allo stanziamento di 3 miliardi di euro per il bonus bollette 2025. Contestualmente, è stata alzata la soglia dei beneficiari alle famiglie con Isee fino a 25mila euro.

Tuttavia, alla luce dell’entrata in vigore della riforma per il calcolo dell’Isee, i Caf hanno lanciato l’allarme perché si teme un’ondata di Dichiarazioni Sostitutive Uniche difficilmente affrontabile in tempi utili per ottenere il bonus bollette.

All’Inps, infatti, serve almeno un mese di tempo per predisporre un nuovo modello tipo della Dsu che tenga conto delle novità. E gli stessi centri di assistenza fiscale dovranno adeguare i software di calcolo.