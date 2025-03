Crazy Pizza di Briatore chiuso a Napoli per 7 giorni, provvedimento del Comune contro il locale

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Uno dei locali di Flavio Briatore, il Crazy Pizza di Napoli, rischia la chiusura per una settimana. Lo ha deciso il Comune partenopeo: la pizzeria, infatti, “non rispetta le norme sull’impatto acustico”. La società ha dieci giorni di tempo per presentare eventuali contro-prove. In caso contrario, sarà sottoposta alla sospensione coattiva temporanea.

Comune contro Flavio Briatore: il provvedimento

Il Comune di Napoli, dopo un accertamento dei Vigili Urbani, ha emanato, tramite il Suap, un provvedimento ai danni del Crazy Pizza di Flavio Briatore sito in via Nazario Sauro.

Le Forze dell’Ordine hanno infatti rilevato il mancato rispetto delle norme relative all’impatto acustico. Più in dettaglio, alla pizzeria mancherebbe il nulla osta per l’impatto acustico.

L’ingresso del Crazy Pizza di Napoli

I Vigili hanno inoltre irrogato una sanzione al locale: si tratta di un illecito che si era già verificato. Il problema, per Briatore, è che la violazione è avvenuta per due volte in meno di dodici mesi.

Crazy Pizza di Napoli verso la chiusura obbligatoria: stop per una settimana

In questi casi, la legge concede all’esercizio commerciale dieci giorni di tempo per presentare contro-prove.

In caso contrario, per il Crazy Pizza di Napoli scatterà la sospensione temporanea coattiva.

In sostanza, il locale di Flavio Briatore rischia la chiusura delle attività per una settimana.

La risposta della società

Non si è fatta attendere la risposta da parte di Briatore e della sua società. In merito alla questione relativa al provvedimento del Suap ai danni del Crazy Pizza di Napoli, è stato dichiarato che il rumore proveniva da alcuni frigoriferi.

La società ha anche dichiarato che presenterà in maniera tempestiva tutta la documentazione atta a mostrare la regolarità e il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico. Il locale, al momento, non è chiuso, e la società è pronta ad assicurare che la chiusura coattiva temporanea non scatterà, in quanto i documenti necessari verranno prodotti prima del termine dei dieci giorni.

Questa risposta proviene dallo staff di Briatore, il quale, al momento, è in Australia in occasione del Gran Premio di Formula 1.