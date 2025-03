Tensione in Parlamento sul caso di Elisa Scutellà, il video dello scontro tra maggioranza e opposizione

La deputata Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle deve lasciare il Parlamento in seguito al riconteggio delle schede elettorali. Prende il suo posto Andrea Gentile di Forza Italia. Il voto alla Camera, che ha portato alla decadenza, è stato teso. Tensione anche in Senato, come viene mostrato in un video virale, con i parlamentari pentastellati che hanno circondato i banchi del governo.

Alessandra Maiorino in difesa di Elisa Scutellà

All’apertura dei lavori in aula, la senatrice Alessandra Maiorino del M5S ha chiesto di parlare “per informare quest’aula di un fatto gravissimo accaduto questa mattina alla Camera dei deputati sulla decadenza della deputata Scutellà”.

In sintesi: l’esponente di Forza Italia Andrea Gentile, rimasto fuori dal Parlamento alle politiche del 2022, aveva fatto ricorso chiedendo il riconteggio delle schede elettorali.

Il riconteggio ha portato Gentile a prendere il posto della pentastellata Elisa Scutellà, che deve lasciare la Camera dei deputati.

Quando Alessandra Maiorino ha chiesto di poter parlare in Senato sostegno della collega di partito, la vicepresidente di turno Licia Ronzulli, maggiorente di Forza Italia, le ha tolto la parola spiegando che si tratta di “argomenti interna corporis”, cioè “di un altro organo costituzionale”, e dunque privi di attinenza con i lavori al Senato.

La protesta dei senatori 5 Stelle

I senatori dei 5 Stelle sono insorti, tentando di accerchiare i banchi del governo mentre un cordone di commessi, insieme al questore Gaetano Nastri, anche lui di Forza Italia, tentavano di fermarli.

La decisione di Ronzulli è stata accolta dagli applausi della maggioranza, mentre Pd e Italia Viva hanno chiesto di sospendere l’aula. Cosa che è avvenuta dopo qualche minuto.

La battuta di Ignazio La Russa

Alla ripresa dei lavori, Licia Ronzulli è stata sostituita dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha cercato di stemperare con una battuta: “Stiamo facendo una tempesta in un bicchiere d’acqua. Non mi posso allontanare un attimo”.

Poco prima, alla Camera, né l’ormai ex deputata pentastellata Elisa Scutellà né il capo politico del M5S Giuseppe Conte avevano preso bene l’esito della votazione che ha portato alla decadenza.

“Fate schifo”, ha accusato Scutellà rivolgendosi a chi ha votato a favore della decadenza. Conte ha parlato apertamente di una “truffa”.