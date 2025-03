Elisa Scutellà deputata M5S sostituita da Andrea Gentile di Forza Italia in lacrime alla Camera: "Fate schifo"

Giornata movimentata alla Camera, con la votazione sull’annullamento dell’elezione della deputata del M5S Elisa Scutellà, alla quale subentra Andrea Gentile di FI. “Fate schifo”, ha accusato Scutellà prima di uscire dall’aula in lacrime. I colleghi le hanno tributato un lungo applauso in Transatlantico. Il capo politico del partito, Giuseppe Conte, ha parlato di una “truffa”.

Perché Elisa Scutellà lascia la Camera

Con 183 sì e 127 no nella giornata di mercoledì 12 marzo la Camera ha votato sulla relazione della Giunta delle elezioni, il cui esito è la sostituzione di Elisa Scutellà in favore di Andrea Gentile.

Il nodo della questione riguardava l’elezione contestata di Anna Laura Orrico, deputata del Movimento 5 Stelle, per il collegio uninominale numero 2 della XXIII circoscrizione Calabria.

Tutto era nato in seguito al ricorso presentato da Gentile, che chiedeva il riconteggio delle schede nulle e bianche, contro l’elezione dell’esponente del M5s.

Dopo il riconteggio delle schede la situazione è volta a favore di Gentile, ma Orrico resterà comunque deputata dal momento che aveva ottenuto il seggio attribuito per la parte proporzionale nel collegio plurinominale unico della circoscrizione Calabria.

Col riconteggio, a Gentile sono stati assegnate 240 schede in più rispetto a Orrico. A dover lasciare l’aula sarà invece, come detto, Scutellà che alle elezioni politiche del 2022 aveva preso il posto della collega Orrico nel plurinominale.

L’accusa di Elisa Scutellà

Nel commentare gli eventi, Scutellà non ha utilizzato eufemismi:

Voi oggi mi buttate fuori, ma io continuerò a combattere. Fate schifo. State facendo una porcata.

Giuseppe Conte contro Tajani

“La Procura indagherà anche se siete allergici ai giudici. Avete recuperato duecento voti, una truffa“, ha accusato in aula Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha poi attaccato direttamente il leader di Forza Italia Antonio Tajani: “Lei oggi è qui per riscuotere un seggio nell’interesse di partito, quando parleremo del piano di riarmo?”.

Corteo in Transatlantico

Tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle alla Camera hanno poi accompagnato in Transatlantico, in un corteo, la deputata Elisa Scutellà dichiarata decaduta dalla carica.

In seguito, anche in Senato ci sono stati attimi di tensione: la pentastellata Alessandra Maiorino ha chiesto la parola per denunciare il fatto “gravissimo”, ma la vicepresidente di turno Licia Ronzulli le ha tolto la parola. A questo punto i senatori del M5S hanno circondato i banchi del governo, finché la seduta non è stata sospesa.

Chi è Elisa Scutellà

Elisa Scutellà è nata a Genova nel 1987 da famiglia calabrese e fin da piccola ha vissuto a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Si è diplomata al liceo classico e si è laureata in Giurisprudenza a Firenze. Esercita la professione di avvocata. Ha iniziato a fare politica nel 2015 avvicinandosi al meet-up di Rossano del Movimento 5 Stelle.

Chi è Andrea Gentile

Andrea Gentile è nato a Rogliano (Cosenza) nel 1980. È il figlio dell’ex senatore di Forza Italia e più volte sottosegretario Antonio Gentile, nonché nipote dell’ex consigliere regionale della Calabria e sindaco di Cosenza Pino Gentile. Anche lui si è diplomato al liceo classico e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, alla Luiss di Roma. Esercita la professione di avvocato penalista. Nel suo cv, anche dottorati di ricerca.